Исландия – Германия: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации ЧМ-2022

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Исландия – Германия квалификации к чемпионату мира-2022.
Ставка: победа Германии с форой (-2) за 2.09.
«Новая сборная Германии, как и ожидалось, получилась командой довольно интересной. Любопытно, что свой первый матч у сборной Лихтенштейна она выиграла всего 2:0. Тем не менее в Германии никто не говорил, что сборная играла в катастрофический футбол, а дали спокойно подготовиться к матчу с лидером группы Арменией, и Германия ответила на все вопросы в этом матче.
Естественно, что в Исландию они едут за очередной победой. Лучшие времена сборной Исландии, на мой взгляд, позади. Пиком был чемпионат Европы 2016 года, на чемпионате мира уже было все не так ярко и весело, а сейчас уходит целое поколение, сборная обновляется.
Мне кажется, что немцы явные фавориты этого матча. Думаю, что они не удовлетворятся одним забитым мячом, поэтому хороший вариант – ставка на победу сборной Германии с форой (-2) с коэффициентом 2,09. Эта сборная Германии более молодая и яростная, получает удовольствие от своей качественной игры в атаке. Коэффициент уверенности в ставке – 8 из 10», — сказал Андронов.
- 8 сентября 2021
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 7 сентября 2021
-
23:45
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:55
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:05
-
15:00
-
14:35
-
14:30
-
14:18
-
14:00
-
13:55
-
13:30
-
13:15
-
13:03
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:00