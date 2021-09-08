Исландия – Германия: прогноз Алексея Андронова на матч квалификации ЧМ-2022

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Исландия – Германия квалификации к чемпионату мира-2022.



Ставка: победа Германии с форой (-2) за 2.09.



«Новая сборная Германии, как и ожидалось, получилась командой довольно интересной. Любопытно, что свой первый матч у сборной Лихтенштейна она выиграла всего 2:0. Тем не менее в Германии никто не говорил, что сборная играла в катастрофический футбол, а дали спокойно подготовиться к матчу с лидером группы Арменией, и Германия ответила на все вопросы в этом матче.



Естественно, что в Исландию они едут за очередной победой. Лучшие времена сборной Исландии, на мой взгляд, позади. Пиком был чемпионат Европы 2016 года, на чемпионате мира уже было все не так ярко и весело, а сейчас уходит целое поколение, сборная обновляется.



Мне кажется, что немцы явные фавориты этого матча. Думаю, что они не удовлетворятся одним забитым мячом, поэтому хороший вариант – ставка на победу сборной Германии с форой (-2) с коэффициентом 2,09. Эта сборная Германии более молодая и яростная, получает удовольствие от своей качественной игры в атаке. Коэффициент уверенности в ставке – 8 из 10», — сказал Андронов.