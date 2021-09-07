Исландия — Германия. Прогноз: Флик не даст сборной Армении надежд на первое место

8 сентября состоится матч шестого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Исландия — Германия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на Германию в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех Исландии оценён экспертами в 12.50. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Исландия — Германия 8 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Исландия — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. А поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Исландия — Германия (08.09.2021)

Всего за неделю практически все европейские сборные были вынуждены провести сразу по три отборочных матча к чемпионату мира в Катаре. Закончится своеобразный марафон в ближайшую среду, когда состоятся игры шестого тура квалификационного цикла. Отдыхать некогда, затем футболисты переключатся на клубные дела.

Интереснейшим образом складываются дела в группе J, где до воскресенья в лидерах числилась сборная Армении. Скромная команда на одно очко опережала саму Германию, однако развить успех не смогла. Армяне с треском провалились в очной встрече с немцами — 0:6. Исход стал понятен уже к исходу получаса игры, оставшееся время превратилось в формальность.

Теперь же подопечные Ханси Флика постараются закрепить лидерство в группе. Соперник крепкий, но не более того. Пожалуй, это справедливо. Для прямого попадания на мундиаль нужно обыгрывать оппонентов калибра Исландии. Вот и проверим, удастся ли сохранить импульс с предыдущей игры.

Проблемы немецкой команды остались позади. С момента поражения от Северной Македонии Бундестим одержала в отборе две победы кряду с общим счётом 8:0. Впрочем, будем откровенны, никаких проблем и не возникало. Ведь соперниками, помимо Македонии, являются Армения, Румыния, Исландия и Лихтенштейн. Разумеется, на дистанции им очень сложно угнаться за немцами.

А вот сборная Исландии, которая ещё пять лет назад шокировала всех на чемпионате Европы во Франции победой над Англией в 1/8 финала, справиться с высокими ожиданиями не смогла. Одно за другим поражения идут и по сей день — в квалификационной группе с достаточно простыми соперниками подопечные Арнара Видарссона набрали всего четыре очка в пяти матчах.

Исландия и Германия уже встречались в рамках нынешнего отборочного цикла. Мартовская игра завершилась разгромной победой немцев со счётом 3:0. Никаких вопросов по справедливости исхода не возникало даже близко. Достаточно будет лишь упомянуть владение мячом, которое полностью было на стороне Германии. 76% против 24%.

В целом же история противостояния насчитывает пять матчей — четыре победы немцев при одном ничейном результате (0:0 в 2003 году). Разница забитых и пропущенных мячей впечатляет — 14:1 в пользу Германии. Последние две игры между сборными завершались с одинаковым счётом 3:0, а единственный гол в ворота бундестим «викинги» сумели отправить более 40 лет назад — в 1979 году.

Следующее поражение Исландии при определённых раскладах может лишить даже математических шансов на прямую путёвку в Катар. Увы, это мало волнует сборную Германии, которой очки тоже нужны как воздух. Затягивать ненужное сражение с Арменией до последних туров явно не следует. Здесь читается уверенная победа немцев, пусть даже и на выезде. Минусовая фора на фаворита смотрится хорошо.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Исландия — Германия 8 сентября 2021 года

Очевидно, что немцы станут действовать первым номером даже в гостях. Большое количество подходов к воротам исландцев принесёт большое количество моментов, а с реализацией в последнее время стало лучше. В составе Бундестим забивает даже Тимо Вернер! Берём минусовую фору на сборную Германии.

Ставка: победа Германии с форой (-2) за 2.10.