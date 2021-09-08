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Беларусь — Бельгия: прогноз Дениса Казанского на встречу отбора ЧМ-2022

Беларусь — Бельгия: прогноз Дениса Казанского на встречу отбора ЧМ-2022
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч Беларусь — Бельгия.

Ставка: победа Бельгии с форой (-2.5) за 2.18.

«Очередной матч в Казани. Думаю, белорусам очень больно за то, что случилось с Уэльсом: драматично складывалась игра, команда упустила ничью в самой концовке встречи.

Но в любом случае обращает на себя внимание, что Беларусь пропустила три от валлийцев, которые не могли забить несколько матчей подряд. А тут приезжает Бельгия…

Думаю, мы должны ожидать большую ротацию состава от Роберто Мартинеса. Но состав настолько большой, что в качестве вряд ли он уступит основе.

Поэтому Бельгия – которая в 10 матчах забила 27 мячей – победит с хорошей форой. Ф2 (-2,5) вполне себе смотрится», — сказал Казанский.

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