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Исландия — Германия: прогноз Романа Нагучева на игру отбора ЧМ-2022 8 сентября

Исландия — Германия: прогноз Романа Нагучева на игру отбора ЧМ-2022 8 сентября
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч Исландия — Германия в отборочном цикле ЧМ-2022.

Ставка: победа Германии в обоих таймах за 2.32.

«Сборная Германии показала, что будет, если с ней расслабиться. Вряд ли у немцев получится забить столько же мячей в ворота Исландии. Но это знак, что сборная Германии очень надёжна в обороне и практически неуязвима в полузащите. Также она очень грозно выглядит в атаке. Тимо Вернер отличается уже в двух матчах подряд.

Поэтому мне кажется, что в этом матче немцы выиграют. Причём в Исландии часто бывает непросто. Чуть меньше 20 лет назад они сыграли там 0:0. Это стало причиной страшного скандала в Германии.

Сейчас всё будет иначе. Думаю, что сборная Германии выиграет. Можно даже взять какую-то форму, но я предположу, что немцы выиграют оба тайма. Эта ставка мне больше нравится», — сказал Нагучев.

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