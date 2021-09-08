Исландия — Германия: прогноз Дмитрия Симонова на отборочную игру ЧМ-2022

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Исландия — Германия.



Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.72.



«В матчах с Люксембургом (2:0) и Арменией (6:0) немцы нанесли 53 удара по воротам. Вряд ли против Исландии на выезде Германия будет столь же агрессивна — все-таки уровень соперника выше. Но атакующий стиль Ханси Флика виден, так что можно вновь ожидать от Германии большого количества ударов. Исландия, в свою очередь, допустила 39 ударов от Румынии (0:2) и Северной Македонии (2:2, причем горела 0:2), набрав в этих матчах лишь одно очко. Так что любые вариации ставок на удары по воротам (тотал Германии, победа Германии с форой, а также тотал угловых Германии, потому что есть зависимость от ударов) я приветствую.



Что касается результата, то я жду от обновленной сборной Германии победы крупнее, чем в один мяч. Ясно, что у немцев с Фликом сейчас конфетно-букетный период. А Исландия на текущий момент — не та сборная, которая способна доставить проблемы», — сказал Симонов.