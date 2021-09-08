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«Динамо» Р — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Латвии

«Динамо» Р — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Латвии
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Динамо» Рига — «Трактор».

Ставка: ничья за 4.30.

«Вот вам и Рига во всей красе! Отыгравшая две шайбы и одолевшая таки «Куньлунь». Правда, китайская команда — это тебе не золотой эталон из хранилища мер и весов, по которому можно выдавать оценочные характеристики. Да и подсели рижане к концу матча неслабо, но победный счёт всё-таки удержали. А это говорит о том, что характер у команды есть, и мы это поняли даже раньше победы над «Куньлунем».

«Трактор», конечно, не ровня «Куньлуню», но теперь рижане играют дома, а в родных стенах они традиционно выглядят мощнее. Опять-таки «трактористов» изрядно помордовали в Хельсинки. Пришлось челябинцам включать все внутренние ресурсы, которые позволили им отыграться с 0:3, но не позволили в итоге победить.

Вывод прост: «Трактор» в Риге будет немного умученным. «Йокерит» сослужил рижанам добрую службу. Это не значит, что «Динамо» может победить «на прямых ногах», конечно, нет — «Трактор», как мы уже поняли, умеет и цепляться, и царапаться, и в глотку вгрызаться. Думается, что самым вероятным исходом поединка будет ничья в основное время, причём ничья достаточно результативная. Но второе очко в итоге заберут хозяева, у которых к тому времени силёнок останется немного больше, а характер и трибуны будут гнать их вперёд», — сказал Лебедев.

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