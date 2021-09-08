Польша — Англия: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу отбора ЧМ-2022

Сегодня, 8 сентября, в 21:45 по московскому времени начнётся матч отборочного турнира ЧМ-2022 между командами Польши и Англии. Смогут ли Левандовски и компания остановить англичан? У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.



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