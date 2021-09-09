«Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка Михаила Зислиса на матч регулярного сезона КХЛ

Известный журналист Михаил Зислис сделал ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-1,5) за 2.18.
«Обе команды идеально начали чемпионат, одержав по три победы в трёх матчах. «Спартак» так здорово не стартовал 13 лет! Однако петь дифирамбы красно-белым рановато. Они взяли свои очки в домашних матчах, не без труда обыграв команды, не попавшие в прошлом сезоне в плей-офф («Амур» и «Витязь»), и вернувшийся спустя год в КХЛ «Адмирал», которому прочат роль одного из главных аутсайдеров лиги. И без того высокий атакующий потенциал «Спартака» должен усилить канадец Джейк Виртанен, который выступал последние годы в НХЛ за «Ванкувер».
Однако уверенности в том, что красно-белые готовы на равных играть с соперниками более высокого уровня, пока нет. Вратарь Алексей Красиков в прошлом сезоне провалился в «Сибири», поэтому остаются сомнения в том, что он готов стабильно выступать на протяжении долгого времени.
«Салават Юлаев» свои победы одержал на выезде над крепкими «Барысом» (5:1), «Автомобилистом» (4:2) и «Металлургом» (7:2), показав классный хоккей. Команду, в отличие от прошлых сезонов, тащат не только опытные легионеры. На новый уровень выходит молодежь. Например, форвард третьего звена Данил Башкиров, набравший 4 (1+3) очка в трёх матчах. В первой домашней встрече сезона уфимцы должны порадовать свою публику. Победа «Салавата Юлаева» с форой (-1,5) шайбы», — сказал Зислис.
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