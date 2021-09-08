«Салават Юлаев» — «Спартак». Ликуй, Уфа! Хартикайнен и Кулёмин возвращаются домой

9 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.80, а успех москвичей оценён экспертами в 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак» 9 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.21. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.60.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Спартак» Москва (09.09.2021)

Лето 2021 года пролетело, интересного было много. Взять хотя бы чемпионат мира в Латвии и яркую развязку Кубка Стэнли. Но теперь это позади, на дворе хозяйничает сентябрь. Вместе с осенью стартовал новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Понемногу приступаем к внутрироссийским делам.

8 сентября пройдёт четыре матча. Любопытно будет посмотреть за встречей уфимского «Салавата Юлаева» и московского «Спартака», которая состоится на льду стадиона «Уфа-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Уфимцы возвращаются домой после шикарной выездной серии.



В стартовой игре регулярки подопечные Томи Лямся, несмотря на перелёт, разгромили казахстанский «Барыс» (5:1). Причём играть пришлось без Теэму Хартикайнена, который отбывал отложенную дисквалификацию. Дальше уфимцы отправились в Екатеринбург, где хлопнули местный «Автомобилист» (4:2). Последний выезд серии лежал в Магнитогорск.



«Металлург» тоже отлично начал новый сезон, за два матча забросил восемь шайб и одержал две победы — разгромную и волевую. По всем признакам матч с уфимцами должен был получиться ярким, с обилием голов. Так и случилось, на двоих соперники наколотили девять шайб, хотя до третьего периода забивали только гости.

«Салават» повёл в счёте на седьмой минуте благодаря голу Николая Кулёмина, во втором периоде отличились Пустозёров и Пименов. А на 45-й минуте Башкиров забросил в меньшинстве четвёртую, ошибся защитник магнитогорцев. До середины третьего отрезка «Магнитка» отыграла две шайбы, но концовку провалила. Итоговый счёт — 7:2 в пользу гостей.

Столь яркого старта в эпоху КХЛ у зелёных, пожалуй, не было. Теперь родные болельщики встречают уфимский клуб в качестве лидера Восточной конференции. Причём абсолютно заслуженного. В активе шесть очков, три победы (все в основное время) и 16 заброшенных шайб при пяти пропущенных. Подобными результатами могут похвастаться только три клуба.



Любопытно, что московский «Спартак» находится в этом списке. Прошлый сезон для команды тогда ещё Олега Знарка проходил тяжело. В итоге боролись за место в плей-офф, где без вариантов проиграли соседям из ЦСКА уже в 1/8 финала. Затем Знарок покинул пост, а за красно-белых взялся Борис Миронов, работавший ранее в ВХЛ.



Некоторые даже сулили тренеру-новичку провал в регулярке, но пока Миронов со «Спартаком» идут без ошибок. Справедливости ради, уровень оппозиции не внушал. Сначала столичный клуб оказал «радушный» приём гостям с Дальнего Востока. Дома обыграл «Адмирал» (4:1) и «Амур» (3:1). А в прошлом матче вырвал у подмосковного «Витязя» победу в овертайме (3:2 ОТ).

Впрочем, вероятно, первая осечка не за горами. При всём уважении дальневосточные гости москвичей вместе с «Витязем» выглядят гораздо скромнее тех команд, которых уверенно переиграл «Салават Юлаев» на старте сезона. Да и играть уфимцам теперь дома, где их явно заждались болельщики. Верим в победу хозяев в основное время за 1.80. Коэффициент крепкий, можно не усложнять докупкой тоталов или фор.

«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 сентября 2021 года

«Салават Юлаев» на старте сезона выглядит отлично. За три выезда сумел обыграть трёх крепких соперников, забросив 16 шайб. «Спартак» под руководством Бориса Миронова тоже пока идёт без ошибок, но оппоненты у него были заметно скромнее. Верим в победу уфимцев, которые возвращаются домой в отличном настроении.

Ставка: победа «Салавата» в основное время за 1.80.