ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА за 2.36.
«Для «железнодорожников» эта игра станет первой гостевой в сезоне, до этого они провели три матча на своей площадке. «Локомотив» обыграл рижское «Динамо», а затем проиграл два раза подряд СКА (по буллитам) и минскому «Динамо». «Локомотив» тяжело входит в сезон, но всё-таки ярославцы наберут ход, и с ними никому не будет просто. Считаю, «Локомотив» выйдет в плей-офф и там ему по силам пройти как минимум один раунд.
ЦСКА после поражения от «Авангарда» за Кубок Открытия выиграл три встречи подряд: были обыграны «Динамо» Рига, «Сочи» и «Ак Барс». В целом у ЦСКА команда сильнее, чем у «Локомотива». У ЦСКА более мастеровитые игроки, и даже несмотря на то, что я болельщик «Локомотива», отдаю предпочтение в этой игре хозяевам льда. Думаю, «армейцы» смогут победить в основное время. «Локомотиву» будет очень тяжело в предстоящем матче.
У ЦСКА всё же более амбициозные задачи на этот сезон, чем у «Локомотива». «Армейцы» стремятся к чемпионству, полагаю, они могут этого добиться», — сказал Вуйтек.
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