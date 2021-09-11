«Лестер» — «Манчестер Сити»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре АПЛ

Сегодня, 11 сентября, в 17:00 по московскому времени начнётся матч 4-го тура АПЛ между «Лестером» и «Манчестер Сити». Сможет ли Пеп Гвардиола взять реванш за поражение в Суперкубке Англии? У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.



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