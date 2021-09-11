«Лестер» — «Манчестер Сити»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре АПЛ
Поделиться
Сегодня, 11 сентября, в 17:00 по московскому времени начнётся матч 4-го тура АПЛ между «Лестером» и «Манчестер Сити». Сможет ли Пеп Гвардиола взять реванш за поражение в Суперкубке Англии? У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей на матч «Лестер» — «Манчестер Сити».
Комментарии
- 11 сентября 2021
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:05
-
09:44
-
09:30
-
09:00
- 10 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 8 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
Партнерский контент