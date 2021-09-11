Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Лестер» — «Манчестер Сити»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре АПЛ

«Лестер» — «Манчестер Сити»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к игре АПЛ
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, в 17:00 по московскому времени начнётся матч 4-го тура АПЛ между «Лестером» и «Манчестер Сити». Сможет ли Пеп Гвардиола взять реванш за поражение в Суперкубке Англии? У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.

Забери свой бонус в три простых шага:

1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.

2. Пройди полную идентификацию.

3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей на матч «Лестер» — «Манчестер Сити».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021