«Спартак» — «Химки»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут

11 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки». Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 7.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.45.



Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.96, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 2.06.

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