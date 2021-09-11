«Наполи» — «Ювентус»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Серии А
Поделиться
Сегодня, 11 сентября, в 19:00 по московскому времени начнётся матч 3-го тура Серии А между «Наполи» и «Ювентусом». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков.
Забери свой бонус в три простых шага:
1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
2. Пройди полную идентификацию.
3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей.
Комментарии
- 11 сентября 2021
-
14:30
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:05
-
09:44
-
09:30
-
09:00
- 10 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 9 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
Партнерский контент