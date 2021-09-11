«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Романа Нагучева на матч Бундеслиги

Известный спортивный журналист и комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 4-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Байер» – «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «Боруссии» Д и тотал больше 2.5 мяча за 2.60.
«В этой игре будет много голов. «Байер» – не та команда, которая показывает низовой футбол против «Боруссии».
Здесь нужно отталкиваться именно от «Дортмунда» и формы Эрлинга Холанда. Я думаю, что «шмели» выиграют, а команды забьют минимум три мяча. Это хорошая комбинация, чтобы заработать», — сказал Нагучев.
Отметим, что букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Боруссии» Дортмунд в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех «Байера» оценён экспертами в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.98.
Гол Эрлинга Холанда доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.
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