Эмма Радукану – Лейла Фернандес: прогноз Анны Чакветадзе на финал US Open среди женщин

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе дала прогноз на матч финала US Open Эмма Радукану – Лейла Фернандес.

Ставка: победа Фернандес за 2.49.

«Женский финал US Open, в котором Эмма Радукану сыграет с Лейлой Фернандес. Очень интересный финал за долгое время. Я вам набросаю свои идеи по матчу, а вы дальше уже разберетесь, что делать.



Радукану идет фаворитом в матче. Она более стабильна по игре и в плане психологии. Нет у неё явных всплесков по ходу матчей. Долгий очень путь у неё был. Она прошла с квалификации. И всё-таки не самая сложная сетка у неё была. Да, были неплохие соперники, но у Фернандес они были опасней.



Фернандес активней. Она больше берёт на себя, потому что играет агрессивней. Из-за того, что она импульсивная девушка, много эмоций, которые её иногда захлестывают, она проваливает сеты.

В отличие от Радукану, которая может долго раскачиваться, но потом она включает колоссальную стабильность.



У Фернандес всё получается абсолютно по-другому. Но, как мне кажется, если Фернандес не перегорит, а такое может быть, у неё более активная психика, хотя Радукану лучше готова к финалу, то в плане игры у Фернандес есть все комбинации, чтобы обыграть Радукану. Да, Эмма стабильна, хорошо держит заднюю линию, но Фернандес может её пробить, если психологически не перегорит.



В финале может быть всё, что угодно. Вы это отлично знаете. Я рискну и поставлю на победу Фернандес», — сказала Чакветадзе.