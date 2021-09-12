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«Арсенал» — ЦСКА: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата России

«Арсенал» — ЦСКА: прогноз Игоря Гамулы на матч чемпионата России
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Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч чемпионата России «Арсенал» — ЦСКА.

Ставка: «Арсенал» не проиграет за 2.10.

«Что же произошло в этом перерыве? Каждая команда, наверняка, хорошо потренировалась, завершила последние трансферы. Самый главный трансфер «Арсенала» мы знаем — вернулся Миодраг Божович. Он был в «Арсенале», но по каким-то причинам не смог продлить контракт. Наверное, теперь в руководстве команды посчитали, что это тот тренер, который выведет «Арсенал» на новый уровень.

«Арсенал» находится внизу таблицы и показывает не очень хороший футбол. ЦСКА играет как-то неровно, не показывает того футбола, которого хотят зрители. Но руководство всё равно доверяет Березуцкому.

Я думаю, что «Арсенал» не проиграет в первом матче», — сказал Гамула.

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