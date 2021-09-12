«Лидс» — «Ливерпуль»: где покажут, смотреть онлайн, прямой эфир матча АПЛ
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12 сентября состоится матч четвёртого тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на «Ливерпуль» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Лидса» оценён экспертами в 4.45. Ставки на ничью принимаются за 4.25.
Букмекеры считают, что матч «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.57, на пенальти — за 2.80, на удаление — за 5.00.
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