«Лидс» — «Ливерпуль»: где покажут, смотреть онлайн, прямой эфир матча АПЛ

12 сентября состоится матч четвёртого тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на «Ливерпуль» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Лидса» оценён экспертами в 4.45. Ставки на ничью принимаются за 4.25.



Букмекеры считают, что матч «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.57, на пенальти — за 2.80, на удаление — за 5.00.