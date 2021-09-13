«Эвертон» — «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на матч 4-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 4-го тура АПЛ сезона-2021/22 «Эвертон» – «Бёрнли».
Ставка: «Эвертон» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.64.
«У «Эвертона» всё пока достаточно хорошо под руководством Рафы Бенитеса – три победы и ничья, включая выход в следующий раунд Кубка лиги. Испанец здорово организовал команду в кратчайшие сроки, и она с каждым матчем действительно кажется всё более серьёзной силой.
С «Бёрнли» тем не менее будет непросто. Как минимум до того момента, как удастся открыть счёт. Команда Шона Дайча будет привычно жестка и неуступчива, но, конечно, класс хозяев выше, и предположу, что он в конце концов скажется.
«Эвертон», думаю, как минимум не проиграет в не самом зрелищном и результативном матче», — сказал Петросьян.
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