«Болонья» — «Верона»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч итальянской Серии А «Болонья» – «Верона».



Ставка: ничья за 3.70.



«Болонья» сыграет с «Вероной» в третьем туре Серии А. Стартовали в новом сезоне эти команды по-разному. Сейчас они стоят в противоположных частях таблицы.



«Болонья» в двух турах ни разу не проиграла. Сначала клуб нанёс поражение «Салернитане». В том матче новичок лиги в первом тайме заработал удаление. Однако во второй 45-минутке он устроил с завсегдатаем Серии А перестрелку голами. В итоге их встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Болоньи».



Во втором матче она встречалась с более тяжёлым соперником, «Аталантой». Их матч уже закончился нулевой ничьей.



А вот «Верона» пока неудачно выступает в новом сезоне Серии А – клуб дважды проиграл на старте чемпионата. Потерпел поражение он сначала от «Сассуоло» (2:3), а затем и от «Интера» (1:3). Причём в первой встрече веронцы тоже проиграли, имея на одного игрока меньше.



В общем, здесь встречаются две примерно равные команды, которые являются крепкими «середняками» Серии А. Пока что «Верона» не добивалась успеха в новом сезоне. Так что в игре с более равным соперником веронцы постараются заработать первые очки. Предлагаю поставить на ничью в этом матче», — сказал Калиниченко.