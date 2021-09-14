«Мальмё» — «Ювентус»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Мальмё» — «Ювентус» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Ювентуса» и ТМ 4.5 за 1.81.



«Мальмё» у себя в Швеции будет принимать «Ювентус». Надо сказать, что не за здравие начала сезон команда Аллегри. Ничья упущенная в последнем туре с «Наполи», победа, упущенная с «Удинезе» с чудачествами Щенсны, когда вели 2:0, поражение от «Эмполи» после отъезда Криштиану. Это всё положительных эмоций «Ювентусу» не добавляет.



«Мальмё» всё-таки команда иного статуса. У неё не лучшим образом обстоят дела в шведском чемпионате. В последних двух турах было поражение от «Хаммарбю» и ничья с «Норчёппингом».



«Ювентусу» важно в этой группе хорошо начать, потому что в следующем туре — домашний матч с «Челси». Лучше подойти к игре с лондонцами с полным набором очков.



Несмотря на все трудности, думаю, «Ювентус» мастеровитее и сильнее. Если качественно сыграет в обороне, без придумок и привозов, то победит. Вряд ли в этом матче будет забито пять мячей. «Ювентус» может сконцентрированно сыграть в обороне. А в атаке есть кому забить — Дибала, Мората, Кьеза.



Мой прогноз — «победа «Ювентуса» и тотал меньше 4.5 мяча» за 1.81», — сказал Генич.

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