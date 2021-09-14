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Польша — Россия: прогноз Александра Аксёнова на матч 1/4 финала ЧЕ-2021 по волейболу

Польша — Россия: прогноз Александра Аксёнова на матч 1/4 финала ЧЕ-2021 по волейболу
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Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч чемпионата Европы по волейболу Польша — Россия.

Ставка: Бартош Курек наберёт больше очков, чем Дмитрий Волков, за 1.73.

«Российская сборная готовится сыграть в четвертьфинале чемпионата Европы с Польшей. Пожалуй, не припомню за последние годы такого, чтобы хозяева Евро являлись столь явными фаворитами.

Основных причин несколько. Во-первых, поляки проводят континентальный турнир в основном составе. Во-вторых, после неудачи на Олимпиаде они предельно мотивированы. Ну и, в-третьих, всё же сборная России без Максима Михайлова пока так и не смогла добиться игровой стабильности. В общем, пока вроде бы всё за Польшу.

Впрочем, говорить об обязательном успехе Леона и компании я бы не стал — такие матчи частенько существуют вне логики и системы, и один хороший сет может всё изменить. Потому сфокусируюсь на индивидуальных достижениях игроков. Есть вариант, при котором Бартош Курек превзойдёт Дмитрия Волкова по набранным очкам. Это вполне реально — Бартош играет в диагонали, а значит, атак будет много, а для Волкова пока турнир не слишком складывается.

Таким образом, мой прогноз на этот матч — в соперничестве Курека и Волкова поляк победит с форой минус 0.5», — сказал Аксёнов.

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