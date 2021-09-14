«Челси» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит».
Ставка: победа «Челси» + ТБ 2.5 за 1.86.
«Челси» выйдет на поле в статусе действующего победителя Лиги чемпионов. В мае синие сумели добыть этот титул в поединке с «Манчестер Сити». В чемпионате Англии «пенсионеры» выступили очень неплохо, что в итоге привело коллектив на четвёртую итоговую позицию. После трёх туров столичные возглавляют турнирную таблицу.
«Зенит» в очередной раз доказал, что равных соперников в России у команды нет. Старт нового первенства не принёс ничего нового – чемпион уверенно стартовал и не думаю, что в этом году упустит очередной титул. После семи туров ни одного поражения и первая позиция в турнирной таблице РПЛ.
«Зенит» постарается дать бой. У команды есть классные исполнители и есть кому создавать моменты и забивать, но «Челси» сегодня очень силён. Считаю, что шансов на победу у Санкт-Петербурга сегодня очень немного, но гол от российского клуба я ожидаю. Предполагаю первую победу хозяев», — сказал Мостовой.
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