«Челси» — «Зенит». Когда здравый смысл сильнее несправедливости

14 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Зенита» оценён букмекерами коэффициентом 21.0. Поставить на ничью предлагают за 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» 14.09.2021

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.50.

«Челси» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 14 сентября 2021 года

Прежде всего каждого из нас надо бы поздравить. И даже не со стартом группового этапа Лиги чемпионов. В мире — и футболе в том числе — хватает несправедливости, глупости и абсурда. Даже пандемия коронавируса в умелых руках станет инструментом по увеличению сомнительных законов, правил и ограничений. Было бы желание.

Примеров хватает в целом ряде стран. Достаточно посмотреть на посещаемость футбольных матчей в России в августе и сентябре. В одном и том же городе с разницей в несколько дней допустимое количество зрителей может отличаться в разы. Это возмущает, раздражает, злит. Но уже не удивляет.



Новости о дисквалификации Малкома и Клаудиньо в последние дни утомили многих, пересказывать не станем. Чертовски приятно, что ситуация разрешилась в высшей степени честно. Дисквалификацию ФИФА отменили, а потому бразильцы смогут помочь сине-бело-голубым в Лондоне.



Меняет ли это хоть что-то с точки зрения баланса сил? Разумеется, нет. «Челси» всё равно гораздо сильнее. Действующий обладатель Лиги чемпионов — этого вполне достаточно. Назначение Томаса Тухеля моментально принесло плоды. С тех пор синие только наращивают мощь.

Отличная работа на трансферном рынке, грамотный и мощный футбол. Лондонцы достаточно хороши, чтобы, оставшись в меньшинстве на «Энфилде», ещё до перерыва на удивление спокойно сдерживать атаки «Ливерпуля». В распоряжении Юргена Клоппа был практически оптимальный состав, но за 45 минут красные ничего не придумали.



«Челси» сохранил 1:1 на табло к финальному свистку. Это была не просто важная игра, а натуральная проверка на прочность. И она оказалась пройдена с запасом, без нервов и суеты. Собственно, та ничья — единственная осечка в нынешнем сезоне. Также была победа над «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА и поразительная эффективность в АПЛ.



С середняками и аутсайдерами (прости, Микель Артета) подопечные Томаса Тухеля набрали девять очков из девяти возможных. И даже ни разу не пропустили! 3:0 с «Кристал Пэлас», 2:0 с «Арсеналом», 3:0 с «Астон Виллой». Разгромного поражения не заслужили разве что бирмингемцы. Им в самом деле не повезло.



Но это была первая игра после международной паузы. Да ещё и с дебютом Сауля, который очень много ошибался и оказался заменён в перерыве. Дальше у тренерского штаба имелась пара дней на подготовку, качество футбола наверняка вернётся (или хотя бы приблизится) к привычной отметке. Длина скамейки впечатляет, пространства для манёвра достаточно.

«Зенит» тоже прекрасно чувствует себя в национальном первенстве. Чистое первое место в турнирной таблице РПЛ, два очка отрыва от ближайших преследователей. Потрясающая результативность — 16 голов в семи турах. В выходные уверенно разобрались с «Ахматом» (3:1). Несмотря на странное судейство. Настроение должно быть отличным.

И всё же разница в классе колоссальна. Реальность такова, что даже чемпион России на данный момент ничем не превосходит середняков АПЛ. Ничего обидного тут нет, прошлый розыгрыш Лиги чемпионов подтвердит. А лондонцы при Тухеле повадились есть середняков и аутсайдеров на завтрак. Спокойно, методично, отточенными движениями. Как правило — всухую.



Это видно даже по коэффициентам. На лобовую победу «Челси» дают 1.22. Это самая низкая котировка во всём первом туре группового этапа Лиги чемпионов! То есть с точки зрения букмекеров шансы аутсайдера тут наиболее низкие из всех 16 встреч. Обидно, но желания спорить нет. Всё по делу.

Тем более у петербуржцев не будет Вильмара Барриоса — карантин после выступления в квалификации ЧМ-2022 помешает колумбийцу выйти на поле. Отсутствие Барриоса в опорной зоне проявляется даже на уровне РПЛ, а в Лиге чемпионов оно с огромной доли вероятности окажется фатальным.

Словом, очень вероятно, что дело закончится уверенной победой хозяев. Спокойной, методичной, на классе. Тухель поставил их на поток. И знаете что? Ничего плохого тут нет. «Зенит» наконец-то сыграет с однозначным топ-клубом в Лиге чемпионов. Проверит себя, получит опыт. Да, скорее всего проиграет. Но это будет по-честному. Без бюрократии и абсурдных запретов. А просто потому, что соперник сильнее.



На что ставить? Мы бы выбирали между победой «Челси» всухую за 1.70 и победой «Челси» с форой (-1.5) за 1.73. Ждём что-то в духе 2:0 или 3:0. Сердар Азмун хорош, Артём Дзюба набрал приличную форму. Вот только с таким уровнем сопротивления они сталкиваются крайне редко. Потому даже шансы на один гол кажутся скромными. Больше пары полумоментов лондонцы вряд ли предоставят.

А оборона сине-бело-голубых в нынешнем сезоне категорически не блещет. Индивидуальных ошибок очень много, пропускают почти в каждом матче. Станислав Крицюк на последнем рубеже — однозначное усиление. Однако один в поле не воин. Он может уберечь от разгрома, но не более того.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» 14 сентября 2021 года

«Челси» просто находится на другом уровне. Действующий победитель Лиги чемпионов, способный спокойно сдерживать «Ливерпуль» на «Энфилде» вдесятером в течение целого тайма. Томас Тухель поставил на поток победы над середняками и аутсайдерами АПЛ со счётом 2:0 и 3:0. Похоже, «Зенит» войдёт в один ряд с «Кристал Пэлас», «Арсеналом» и «Астон Виллой».

Ставка: «Челси» победит всухую за 1.70.