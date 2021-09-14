«Севилья» — «РБ Зальцбург»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Севилья» — «РБ Зальцбург».



Ставка: обе забьют за 1.72.



«Игра будет интересной. Изначально «Севилья» мне казалась фаворитом. Но не удивлюсь, если «Зальцбург» не проиграет или выиграет.



«Зальцбург» — очень сильная команда. Играет в агрессивный быстрый атакующий футбол. Здесь выносливые футболисты, которые носятся все 90 минут. В чемпионате Австрии они выиграли все 7 матчей и лидируют с большим отрывом. Это о многом говорит. Значит, команда сможет бросить все силы на Лигу чемпионов.



«Зальцбург» будет атаковать, прессинговать. С их стороны мы не увидим «выездной» игры.



«Севилья» — опытная команда. Хорошо начала чемпионат: 2 победы и ничья. На первых ролях здесь ветераны: Ракитич, Навас. Команда может варьировать игру, подстроиться под соперника и взять опытом.



Думаю, что матч будет голевым. При этом подстрахуюсь и возьму «обе забьют». Коэффициент хороший. Не вижу причин, по которым обмен голами не состоится», — сказал Мор.

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