«Севилья» — «РБ Зальцбург»: прогноз Эдуарда Мора на матч Лиги чемпионов в Испании

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Севилья» — «РБ Зальцбург».
Ставка: обе забьют за 1.72.
«Игра будет интересной. Изначально «Севилья» мне казалась фаворитом. Но не удивлюсь, если «Зальцбург» не проиграет или выиграет.
«Зальцбург» — очень сильная команда. Играет в агрессивный быстрый атакующий футбол. Здесь выносливые футболисты, которые носятся все 90 минут. В чемпионате Австрии они выиграли все 7 матчей и лидируют с большим отрывом. Это о многом говорит. Значит, команда сможет бросить все силы на Лигу чемпионов.
«Зальцбург» будет атаковать, прессинговать. С их стороны мы не увидим «выездной» игры.
«Севилья» — опытная команда. Хорошо начала чемпионат: 2 победы и ничья. На первых ролях здесь ветераны: Ракитич, Навас. Команда может варьировать игру, подстроиться под соперника и взять опытом.
Думаю, что матч будет голевым. При этом подстрахуюсь и возьму «обе забьют». Коэффициент хороший. Не вижу причин, по которым обмен голами не состоится», — сказал Мор.
Ещё больше прогнозов на Лигу чемпионов — на сайте Betassist.
- 14 сентября 2021
-
13:00
-
12:45
-
12:37
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 13 сентября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:09
-
05:55
- 12 сентября 2021
-
21:45
-
20:00
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:30