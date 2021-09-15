«Спартак» — «Легия»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Спартак» Москва – «Легия» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьют за 1.87.



«Мы помним историю, когда польская команда приезжала и доставляла «Спартаку» большие неприятности. Несмотря на дружественное отношение клубов, думаю, и сейчас поляки приехали с желанием показать себя.



«Спартак» — команда не очень стабильная. Да, последний матч был хорош, но это не гарантирует абсолютно ничего. Самая главная проблема остается в обороне. Он не может чувствовать себя надёжно. От этого и полузащитники нервничают, пытаются иногда помогать обороняющимся. Соответственно, не хватает сил на атакующую игру. Не думаю, что здесь что-то должно измениться.



Предлагаю в качестве ставки на этот матч вариант «обе забьют». Коэффициент — 1,87. Уверенность оцениваю в 9 по 10-балльной системе. «Спартак» в обороне не так хорош, как это многим кажется», — сказал Андронов.

Прогноз на матч «Спартак» — «Легия» с коэффициентом 3.82.