«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»: ставка Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг».



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.87.



«Горожане» каким-то образом проиграли финал Лиги Чемпионов, также они отдали Суперкубок Англии «Лестеру» (0:1). Тем не менее, сейчас у них серия из трёх сухих побед подряд, причем был уничтожен неуступчивый «Арсенал» (5:0). Кроме того, получилось вернуть долг «Лестеру» (1:0).

Думаю, в этой паре всё достаточно прозрачно. Коллектив из Манчестера на голову сильнее оппонента и кажется явным фаворитом, такому составу позавидовали бы многие. К тому же команда умеет забирать матчи на классе, так что никакой возможности для сенсации не вижу.

«Красные быки» с уходом лидеров сильно сбавили, о чём говорит и серия из трёх поражений в четырёх предыдущих встречах. Переиграть получилось лишь скромный «Штутгарт» — правда, со счётом 4:0. Несколько дней назад клуб не справился с набирающей обороты «Баварией» (1:4).

На мой взгляд, 12-я команда Бундеслиги вряд ли окажет сопротивление более именитому противнику. К тому же матч проходит в Англии, а на этом поле «Манчестер Сити» одолеть крайне сложно. Считаю, что у гостей не получится даже дать бой дружине Гвардиолы», — сказал Павлюченко.