«Шериф» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на матч группового этапа Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Шериф» — «Шахтёр».



Ставка: обе забьют за 1.77.



«Стартует групповой турнир Лиги чемпионов. Сразу интересное противостояние «Шахтера» против украинского тренера Юрия Вернидуба, который руководит молдавским «Шерифом». Для молдавской команды Лига чемпионов — это что-то фантастическое. Я даже боюсь представить, какие чувства у игроков. Представители этой страны не выходили в Лигу чемпионов.



Как мне кажется, Вернидуб очень хорошо знает возможности «Шахтера». Где как не в этой игре нужно постараться и проявить возможности своей команды. Тем более что сейчас «Шахтер» уязвим. Не сказать, что он плох, но не слишком надежен, особенно в обороне.



Поэтому мой прогноз на этот матч, предвидя ажиотаж, который будет — это обе забьют с коэффициентом 1,77. Для более смелых можно попробовать сыграть «Шериф» с форой (0), но я выбираю все же обе забьют.



Считаю, что у этой ставки очень хорошие шансы добраться до финиша», — сказал Андронов.