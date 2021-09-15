«Спартак» — «Легия»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, какой счёт, кто победил

«Спартак» проиграл «Легии» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 0:1. Команды встречались на стадионе «Открытие Арена» в Москве.



На 91-й минуте Мучи на фланге убежал от Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, Кастрати набежал и поразил пустой угол ворот.

Ставки на победу «Легии» принимались с коэффициентом 4.90: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4900 рублей. Ничья оценивалась в 3.80, успех «Спартака» — в 1.91.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 1.93, тотал меньше 1.5 гола — за 3.50. На «обе забьют — нет» давали 2.00, на победу «Легии» всухую — 7.50.

Поставить на точный счёт 1:0 в пользу поляков предлагалось с коэффициентом 12.0. Коэффициент на то, что «Легия» не проиграет, составлял 2.00.