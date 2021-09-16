«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Салават Юлаев» — «Куньлунь».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» с форой (-2) за 1.59.



«Салават» выиграл все матчи на старте первенства. Более того, все пять матчей он выиграл в основное время. Из пяти соперников какие-то минимальные шансы хотя бы на ничью были у раздухарившегося на тот момент «Спартака», остальных «юлаевцы» сожрали с обувью и не поперхнулись. В том числе и предыдущего соперника, «Куньлуня» из солнечного Екатеринбурга.



Таким образом, единоличный лидер Восточной конференции и один из лидеров «всея КХЛ» принимает у себя дома команду, которая, мягко говоря, не блещет, да и блистала в последний раз в свой первый сезон с момента создания. И откуда тут взяться гостевым шансам «Куньлуня»?



Все это можно полирнуть статистикой личных встреч, согласно которой у уфимцев более чем двукратное преимущество по числу побед. Что же касается китайских побед в Уфе, то тут еще интереснее: обе эти победы были одержаны в том самом вышеупомянутом первом сезоне в истории «Куньлуня». После этого была беспробудная череда поражений, которая в настоящий момент составляет шесть матчей.



Достаточно информации для того, чтобы даже под пистолетом не ставить на «Куньлунь»? Нет, я, конечно, понимаю, что уже можно начинать ставить на прерывание победной серии «Салавата», но лучше это начинать делать чуть позже, когда пойдут СКА, «Локомотив» и так далее, то есть те, у которых шансы будут. А у «Куньлуня» их нет. Поэтому с чистой душой и детской непосредственностью прогнозирую домашнюю победу «Салавата», да еще с приличным таким преимуществом шайбы в четыре. И не вздумайте даже подумать о каком-нибудь овертайме», — сказал Лебедев.