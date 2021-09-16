«Йокерит» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Йокерит» — «Торпедо».



Ставка: победа «Йокерита» за 1.66.



«Пытаюсь подобрать нужные слова для характеристики команды, сперва выигравшей у СКА, а затем проигравшей Риге. Иных слов, кроме тех, за которые дают 15 суток административного ареста, увы, не нахожу. Впрочем, это нормальное состояние любого болельщика нижегородского «Торпедо» ещё с тех пор, как оно было горьковским. Меняются времена и люди, но команда остаётся неизменной.



Но нам-то нужно дать прогноз, желательно верный, для такой команды, которая может абсолютно всё. Выиграть у кого угодно или проиграть кому угодно, и перед ней пасует даже теория вероятностей, что же говорить про каких-то смертных экспертов? Даже с учётом того, что играть нижегородцам предстоит в Хельсинки, где двумя сутками ранее был всухую обут ярославский «Локомотив», хоть до этого «Йокерит» пропускал много и вкусно, иногда и по пять шайб за матч. То есть производная от одной неизвестной умножается на производную от другой непонятной. И всё это покрывается статистикой личных встреч, где в принципе опять-таки равенство. Разве что есть один нюанс: в семи последних матчах шесть раз побеждали хозяева.



Поэтому пляшем от этого нюанса, как от печки, поскольку больше не от чего плясать. И прогнозируем нелёгкое сражение с небольшим тоталом и минимальной победой хозяев в основное время.



Но если совсем честно, то от матча с такими соперниками лучше держаться подальше», — сказал Лебедев.