«Фонбет» стал официальным партнёром ХК «Динамо» Москва

В ледовой команде «Фонбет» — звёздный новичок. На ближайшие четыре года букмекерская компания станет официальным партнёром столичного «Динамо». В рамках соглашения логотип «Фонбет» разместят на игровой форме бело-голубых, а также на льду домашней площадки команды — ВТБ Арене. Болельщиков московского «Динамо» и клиентов «Фонбет» ждут активности в соцсетях и различные промо-акции с розыгрышами призов.

«Подписание соглашения с московским «Динамо» продолжает реализацию концепции расширения сотрудничества с командами КХЛ. Отрадно, что первым в линейке новых клубов стало легендарное «Динамо». Обладающий внушительной и, что самое важное, преданной фан-базой 11-кратный чемпион страны – ценный актив, партнёрством с которым мы поистине гордимся. Не сомневаемся, что наше сотрудничество будет выгодным и интересным для всех сторон: клуба, компании и многочисленных болельщиков бело-голубых», — заявил генеральный директор «Фонбет» Александр Парамонов.

«Подписание партнёрского договора с компанией «Фонбет» – важное событие в жизни хоккейного клуба «Динамо» Москва. «Фонбет» – ведущий букмекер нашей страны и партнёр КХЛ. Данное сотрудничество является долгосрочным и взаимовыгодным во всех аспектах. Уверен, что в скором времени все плюсы партнёрства ощутят и наши болельщики», — подчеркнул генеральный директор «Динамо» Михаил Тюркин.

«Фонбет» – крупнейший букмекер СНГ и официальный партнёр Континентальной хоккейной лиги с 2017 года. Сотрудничество компании с КХЛ – самое продолжительное в истории российского спорта и букмекерства. Кроме того, «Фонбет» уже имеет спонсорские соглашения с такими клубами, как «Барыс» и «Динамо» Минск.