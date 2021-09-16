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«Локомотив» — «Марсель»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги Европы в Москве

«Локомотив» — «Марсель»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги Европы в Москве
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Марсель» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Наверное, сейчас неважных матчей для «Локомотива» в принципе не существует. Хорошая игра ожидается — с достаточно сильным соперником. «Марсель» обыграл «Монако» в последнем туре чемпионата.

Но мне кажется, что «Локомотив» может доставить определённые неприятности французскому клубу. Не надо тут думать, что прям однозначно «Марсель» является фаворитом матча, хотя букмекеры думают именно так.

Не отталкиваясь от результата, предложу ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,81. Не думаю, что будет оборонительный футбол. И та, и другая команда постараются играть в атаку», — сказал Андронов.

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