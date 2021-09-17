«Ньюкасл» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на игру АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 5-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ньюкасл» – «Лидс».
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.90.
«Лидс» уж слишком многое позволяет соперникам — по количеству ударов соперников йоркширцы не знают себе равных в этом сезоне, что не может не настораживать. Их атакующей мощи хватает далеко не всегда — принцип «вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам — сколько захотим» в АПЛ работает нечасто.
У «Ньюкасла» примерно те же проблемы. К слову сказать, по xGA (то есть опасным моментам соперников) «Ньюкасл» и «Лидс» занимают пока соответственно второе и третье места с конца.
О чём это всё говорит? О том, что моменты здесь должны быть и у одних, и у других ворот. Ну а уровень атакующих игроков намекает на то, что моментами всё дело не ограничится», — сказал Петросьян.
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