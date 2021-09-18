«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Гутцайта на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор Роман Гутцайт дал свой прогноз на матч пятого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.70.

«Розыгрыш АПЛ продолжается. Хочется поговорить о матче между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас».



«Кристал Палас» не очень уверенно начал сезон, но в прошлом туре обыграл в лондонском дерби «Тоттенхэм». Да, у соперника было удаление, но это не умаляет заслуги новой команды Патрика Виейра.



«Ливерпуль» провёл на неделе умопомрачительный матч с «Миланом» в Лиге чемпионов. Команда Юргена Клоппа очень мощно стартовала и за первые 15 минут нанесла по воротам соперника аж 13 ударов.



Не думаю, что футболистам «Кристал Пэлас» по силам выдержать подобный натиск. Поэтому вижу успех хозяев с разницей в пару голов. Ставлю на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5)», — сказал Гутцайт.