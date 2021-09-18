«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч пятого тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон».
Ставка: индивидуальный тотал «Манчестера» больше 2.5 мяча за 1.70.
«Английская Премьер-лига снова ждёт нас в эти выходные. Смотрю на линию букмекеров, которая предлагается на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон», и понимаю, что в этой встрече надо ставить на индивидуальный тотал «Сити». Если говорить о том, что «горожане» забьют больше 2.5 мяча, то коэффициент на такую ставку — 1.70. Очень неплохой вариант.
В большинстве случаев последние очные встречи были верховые. Команда Гвардиолы регулярно дома выигрывает у «Саутгемптона».
Вспомните, после блёклого и слабого начала сезона «Манчестер Сити» забил 17 голов в последних четырёх матчах. Выиграл у «Лейпцига», забив шесть голов, и ещё 11 отгрузил в трёх матчах АПЛ.
Смело ставим на «горожан». Форма у них сумасшедшая. Вопрос лишь в том, когда будет забит первый мяч, а это уже вопросы из категории праздных.
Уверен на 10 из 10, что «горожане» отгрузят больше 2,5 мяча в ворота «святых», — сказал Казаков.
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