«Крылья Советов» – «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Самаре

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Ростов» в 8-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.

Ставка: «Крылья» не проиграют и тотал больше 2.5 мяча за 3.20.

«Крылья Советов» выбрались со дна турнирной таблицы, одержали две победы, но после перерыва ничего не смогли поделать с «Локомотивом». Шансы были хорошие выйти вперёд, но реализация подвела. А «Локомотив» наказал за ошибки. Камано сдержать не удалось. Но у «Крыльев» — молодая команда, перепады были ожидаемы. Сейчас при поддержке болельщиков самарцы выглядят фаворитами в домашней встрече с «Ростовом». У них более командная игра, есть свой стиль.



«Ростов» же в процессе перестройки. Норманн — это гигантская потеря. Глебов всё-таки полноценно не может его заменить, особенно в плане атакующих действий. К тому же он сейчас только обретает форму. Вроде бы Комличенко стал лучше выглядеть, он может быть опасен. Но в целом «Ростов» не очень понравился по игре с «Краснодаром». Даже в меньшинстве краснодарцы выглядели бодрее, забили гол. Семину предстоит много работы.



А в этой встрече выберу ставку «Крылья» не проиграют и тотал больше 2.5 мяча». Самарцы настроены на атаку, и здесь они, конечно, пойдут вперед. Матч будет идти на встречных курсах. Уверен в ставке на 7 из 10".