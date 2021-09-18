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«Ахмат» — «Краснодар»: какой канал покажет, смотреть онлайн, прямая трансляция матча

«Ахмат» — «Краснодар»: какой канал покажет, смотреть онлайн, прямая трансляция матча
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18 сентября состоится матч восьмого тура чемпионата России «Ахмат» — «Краснодар». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Главным арбитром встречи назначен Иван Сиденков. На кромках поля ему будут ассистировать Дмитрий Чельцов и Владислав Назаров, а резервный судья — Сергей Чебан. За VAR отвечает Евгений Кукуляк, AVAR — Егор Болховитин. Инспектором встречи будет работать Николай Иванов.

Сделать ставку на пенальти можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а на удаление — за 3.32.

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