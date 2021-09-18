«Ахмат» – «Краснодар»: ставка Константина Генича на матч чемпионата России

Известный футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» – «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.60.

«В прошлом сезоне «Ахмат» дважды бил «Краснодар», при этом ещё и не пропустил. Очень болезненное поражение потерпел «Краснодар» на своём поле — 0:5. А в Грозном хозяева победили со счётом 2:0. Вообще, дома «Ахмат» неплохо играет с «Краснодаром». За последние пять матчей «Ахмат» не проиграл в четырёх. Только в 2017-м «Краснодар» сумел победить — 3:2.



У «Краснодара» из-за удаления в Ростове будет отсутствовать Гжегож Крыховяк. Надо признать, что пока «Краснодар» ещё в поисках своей игры. Стабильности не хватает. Был хороший матч с «Рубином», неплохой второй тайм с «Локомотивом», где не удалось сыграть вничью. С «Ростовом» в меньшинстве счёт сравняли, ещё и пенальти не забили.



«Ахмат» после плохой игры не то чтобы преображается, но какие-то новые слова Андрей Талалаев для своих футболистов находит. Будет отсутствовать Бериша. Но вернулся Швец, есть Уткин, принадлежащий «Краснодару», Себай с Конате неплохо показали себя в Петербурге.



Мне кажется, «Краснодару» не удастся выиграть в Грозном, где сложно играть всем. «Ахмат» ещё ни разу не сыграл вничью, «Краснодар» впервые поделил очки в прошлом туре. Я бы попробовал сыграть лобовую ничью за 3.60. Можно поскромнее взять 1X за 1.70», — сказал Генич.