«Сочи» — «Динамо»: где покажут, во сколько начало матча РПЛ, какой канал

19 сентября состоится матч восьмого тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выявить явного фаворита. Поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73. Успех москвичей оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.30.



Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Сочи» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.