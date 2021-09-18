«Сочи» — «Динамо». Кто не отпустит «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ?

19 сентября состоится матч восьмого тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выявить явного фаворита. Поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73. Успех москвичей оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» 19 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Сочи» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата России «Сочи» — «Динамо» (19.09.2021)

Первый тур группового этапа еврокубков позади, возвращаемся к национальным первенствам. В Российской Премьер-Лиге продолжается программа восьмого тура, на 19 сентября намечено два матча. Конечно, встреча «Нижнего Новгорода» с тульским «Арсеналом» по-своему интересна, но основное внимание будет приковано к битве «Сочи» и столичного «Динамо».

Дело тут в турнирном положении соперников. Сочинцы твёрдо стоят на втором месте в таблице РПЛ, набрав 15 очков. И вряд ли хотят пропускать вперёд подопечных Сандро Шварца, у которых в активе на два балла меньше. Тут ведь ещё и «Локомотив» (15 очков) с казанским «Рубином» (14) в спину дышат. Расслабляться нельзя.



Сейчас поражений у «барсов» только два, одно из которых неожиданное — от «Крыльев Советов» (0:1). Но закрыли его волевой победой над «Спартаком» (2:1) и тремя голами в ворота «Уфы» (3:1). Уфимцы, кстати, пополнили ряд жертв на стадионе «Фишт». И тут вполне достаточно посмотреть на статистику.



«Сочи» доминировал во всём: по ударам в сторону ворот (26-10), попаданиям в створ (10-3), проценту владения мячом (64 на 36) и даже по количеству полученных жёлтых карточек. Хотя единственное удаление на 83-й минуте получили как раз гости. В общем и целом заслуженная и закономерная победа южан.

У «Динамо» до запланированных сентябрьских каникул был всего один проигрыш и одна ничья, они возглавляли группу преследователей «Зенита». Развить успех после международной паузы не вышло, теперь москвичи располагаются лишь на пятой позиции.

В седьмом туре к бело-голубым пожаловал удивительный «Нижний Новгород» Александра Кержакова и отобрал три очка. После первого тайма хозяева вели со счётом 1:0, хотя могли забивать гораздо больше. Не использовали отличный момент после перерыва. А дальше, видимо, расслабились. И пропустили дважды. В концовке имели отличную возможность сравнять счёт, но не реализовали пенальти.

Теперь Сандро Шварцу предстоит непростой выезд в Сочи. Встреча пройдёт на «Фиште», где в этом сезоне хозяева не потерпели ни одного поражения. Более того, одержали в трёх матчах три победы с общим счётом 8:1. Будет интересно понаблюдать, продолжится ли внушительная серия или «Динамо» всё же поднимется в турнирной таблице.



А что по поводу приметы немца? По прогнозам, в Сочи в это время ожидаются дожди, а тренер москвичей заметил, что в дождь его команда всегда одерживала верх. «Сочи» и «Динамо» показывают современный футбол с интенсивностью, движением и прессингом. Определить фаворита здесь сложно. Лучше обратим внимание на другое.

У южан по-прежнему нет проблем с результативностью. С задачей голеадора вполне справляется Ивелин Попов, на его счету уже три забитых мяча. При этом в дебютном матче с «Уфой» голом отметился новичок Матео Касьерра. Москвичи, в свою очередь, без забитого мяча до сих пор с поля вообще не уходили. А потому «обе забьют» за 1.86 выглядит чудесно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Сочи» — «Динамо» 19 сентября 2021 года

Ожидаем очень весёлый матч на «Фиште». «Сочи» и «Динамо» показывают бодрый футбол, нет проблем с результативностью. Конечно, на стороне хозяев отличная домашняя серия. Зато за Сандро Шварца должен сыграть дождь — немецкий тренер говорил, что в такую погоду его команда побеждает. Словом, хотя бы по голу соперники оформить должны.



Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за 2.18.



Ставка 2: обе забьют за 1.86.