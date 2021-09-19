«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.84.

«Молотобойцы» смотрятся достаточно неплохо в последнее время и давно не знают поражений. Получилось разгромить мощный «Лестер» со счётом 4:1, пусть и в двух заключительных турах были ничейные результаты. В Лиге Европы лондонцы справились с загребским «Динамо» (2:0).



На мой взгляд, сегодня не удастся продлить свою беспроигрышную серию и столичных футболистов ждёт первое поражение. Тем более была недавно еврокубковая встреча, а команда к такому плотному графику вряд ли привыкла.



«Красные дьяволы» заметно преобразились в межсезонье и приобрели ряд классных футболистов, во главе которых стоит возвращение Криштану Роналду. В первом же матче португалец сделал дубль в ворота «Ньюкасла» (4:1). Он забил и «Янг Бойз» (1:2) в Лиге Чемпионов, только этого не хватило для победы.



По моему мнению, сейчас манкунианцы на ходу и будут продолжать штамповать очки. Команда в хорошем эмоциональном состоянии, так ещё нужно реабилитироваться за поражение в еврокубке».

Ранее букмекеры оценили шансы Криштиану Роналду забить в третьем матче кряду.