ЦСКА – «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Спартак».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Мы знаем, что у обеих команд серьезные кадровые и игровые проблемы. У «Спартака» не сыграют Соболев и Зобнин, у ЦСКА не сыграют Фернандес и Заболотный. Практически в каждой игре команды пропускают. Чего ждать от дерби? Здесь фаворита нет, поэтому предполагать, кто выиграет, было бы слишком наивно и глупо. Надо ждать от этой игры голов, надо играть обе забьют.



«Спартак» много не забил «Легии», ЦСКА сыграл 2:2 с тульским «Арсеналом». Думаю, что обе забьют – ставка, которая лежит на поверхности в преддверии этого матча», — сказал Генич.

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