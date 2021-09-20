ЦСКА — «Спартак»: ставка Александра Мостового на дерби РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ ЦСКА — «Спартак».
Ставка: ничья или победа «Спартака» в один мяч за 2.37.
«После слабого выступления в минувшем сезоне ЦСКА провалил старт нового первенства. Армейцы смогли только три раза выиграть и один раз сыграли вничью, что принесло 10 очков и восьмое место.
Что примечательно, сегодняшний соперник расположился на восьмой позиции, при этом имеет аналогичные турнирные показатели – три победы, ничья и три поражения. В последнем туре красно-синие на выезде сыграли вничью с «Арсеналом», на что я давал прогноз. Красно-белые сумели порадовать успехом в поединке с «Химками».
Дерби есть дерби – обе команды выйдут с максимальным желанием победить. Спартаковцы после поражения в еврокубках в худшем моральном состоянии. ЦСКА имеет преимущество в физическом плане – команда не выступает в еврокубках и спокойно готовилась к игре.
Как бы ни было, по составу я отдам предпочтение номинальным гостям, при этом ожидаю минимальный успех красно-белых или ничью», — сказал Мостовой.
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