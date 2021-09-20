«Трактор» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Динамо» Минск.



Ставка: победа «Трактора» за 1.71.



«В великой и ужасной Уфе, где нынче всех секут без разбора на агнцев и козлищ, минское «Динамо» смотрелось весьма и весьма неплохо. Выиграть, правда, не смогло, забить – тоже, но, как минимум, уважать себя заставило, а хозяев заставило попотеть.



Теперь на очереди у минчан Челябинск. Там, вроде, всё не так страшно, как в Уфе, но тоже сурово. А главное, силенок-то в Уфе было потрачено немало. Это «Трактор» с «Куньлунем» разобрался, если не шутя, то и не сильно перенапрягаясь, и минчанам пришлось помахать кайлом, и теперь весьма важно, успеют ли они полностью восстановиться? Матч в Челябинске будет для них вторым в выездной серии, значит, восстановиться должны. Получается, мы имеем матч практически равных соперников?



Равных, да не совсем. И об этом ненавязчиво напоминает статистика личных встреч. В КХЛ соперники играли друг с другом 26 раз, у каждого по 13 побед, но при этом 17 побед одержали хозяева. Перекос на первый взгляд кажется небольшим, но дело в том, что весь он образовался за последние три-четыре сезона. И начинался он образовываться не с нуля, а с глубокого минуса, поскольку в первых сезонах КХЛ соперники задорно месили друг друга в гостях. А, скажем, в восьми последних матчах семь раз побеждали хозяева.



Предположу, что в ходе тяжелой и бескомпромиссной борьбы победят и на этот раз. В основное время, но с минимальным преимуществом в счете и невеликим тоталом где-то менее 5,5», — сказал Лебедев.