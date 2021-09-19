«Трактор» — «Динамо» Минск. Челябинцы продолжат погоню за «Салаватом Юлаевым»

20 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 1.71, а успех команды из Минска оценён экспертами в 4.04.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» Минск 20 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.37. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.78.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Динамо» Минск (20.09.2021)

Сентябрь перевалил за экватор. На 20 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть матчей. Отдельного внимания, несомненно, заслуживает встреча челябинского «Трактора» и минского «Динамо», которая пройдёт на Урале. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Трактор» после семи матчей располагается на втором месте в Восточной конференции, набрав 13 очков из 14 возможных. Впереди только не знающий поражений «Салават Юлаев» с 14 баллами в активе. А вот «Динамо» из Минска в Западной конференции идёт пока на восьмом месте: у него шесть баллов, хотя в запасе имеется один матч.



Челябинцы стартовали очень хорошо. За семь игр уступили лишь раз. Собственно, дебют задал тон всему сентябрю: уступали «Сибири», не опустили рук и нашли способ взять верх (3:2 ОТ). Затем случилось первое (и пока единственное) выездное поражение от «Йокерита» (4:5 ОТ). Да и то за пределами основного времени. Снова показали характер — пришлось отыгрываться с 0:3. У финнов осталось больше сил, они и забили в овертайме.



Зато сейчас подопечные Анвара Гатиятулина идут на серии из пяти побед, четыре из которых — в гостях. Сначала крупно обыграли рижское «Динамо» (6:1), дальше дожали в серии буллитов «Северсталь» (2:1 Б). В Подольске в тяжёлой борьбе обыграли «Витязь» (4:3), уступая после первого периода со счётом 0:2. Следом разобрались с «Нефтехимиком» (3:1).

Затем вернулись домой и хлопнули «Куньлунь Ред Стар» (4:1). Получилось задать хороший темп, игра шла встречными курсами, но счёт размочили лишь во втором периоде. С разницей в 39 секунд хозяева забросили две шайбы. В середине третьего периода упрочили своё преимущество в большинстве. Гол гостей на 53-й минуте уже никак не мог повлиять на исход.



Минское «Динамо» успело провести всего шесть игр. Стартовало с выездной серии, где показало неплохой результат. Провальной оказалась лишь первая игра с «Динамо» из Москвы (1:4). Зато потом обыграли крепкую «Северсталь» (4:1) и обновившийся «Локомотив» (4:3). В Ярославле в концовке помогли удаления у хозяев.

Первый домашний матч с «Автомобилистом» (1:2) получился смазанным. Реализация хромала, да и удача была, скорее, на стороне екатеринбуржцев. Отдать тут должное нужно голкиперу Алексею Колосову. Был хорош, отразил 31 бросок из 33. Если бы не он, счёт непременно оказался бы крупнее.



Домашняя игра с «Ак Барсом» (5:2) получилась результативной. Особенно запомнился третий период. «Зубры» забросили четыре безответные шайбы. Причём проигрывали после второго периода со счётом 1:2. Добыв волевую победу, с отличным настроем приехали на игру с «Салаватом Юлаевым» — лидером КХЛ. Правда, не помогло — проиграли со счётом 0:1.



С первых минут команда Крэйга Вудкрофта задала хороший темп, но уфимцы явно были готовы. Могли даже размочить счёт на восьмой минуте, тогда гостям помогла штанга. Плюс Алексей Колосов много выручал, однако во втором периоде хозяева провели две хороших смены, которые вылились в гол на 33-й минуте. Белорусы же пробить вратаря так и не смогли, хотя несколько возможностей имели.

Впрочем, отметить стоит неплохую игру в обороне. Действия голкипера тоже на высоте уже который матч, сбои случаются редко. «Трактору», у которого реализация местами хромает, наверняка будет тяжело даже на своём льду. И всё же мы отдали предпочтение именно челябинцам. Они набрали солидный ход, да и после домашней игры с «Куньлунем» наверняка ощутили дополнительный заряд уверенности.



Минчане же продолжают кочевать, и со стабильностью у них проблемы. Плюс не должен пройти бесследно матч в Уфе с лидером КХЛ, сил и эмоций там было оставлено много. Мы бы проверили П1 за 1.71. Альтернативный вариант — тотал меньше 5.5 шайбы за 1.65. Оборона у обоих соперников приличная, вратари крепкие.

«Трактор» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на матч КХЛ 20 сентября 2021 года

На наш взгляд, «Трактор» выглядит предпочтительнее. Во-первых, набрал солидный ход — 13 очков из 14 возможных. Во-вторых, сил должно остаться больше после домашней игры с «Куньлунем». Минское «Динамо» же продолжает кочевать и приедет после непростого матча в Уфе с лидером КХЛ. С обороной у минчан, конечно, проблем нет, но в Челябинске точно будет тяжело.



Ставка: победа «Трактора» в основное время за 1.71.