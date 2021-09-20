ЦСКА — «Спартак»: ставка Максима Калиниченко на игру РПЛ в Москве

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак».



Ставка: ничья за 3.55.



«В очередном туре РПЛ нас ждёт дерби всех времен и народов — матч, который всегда привлекал и привлекает внимание футбольных фанатов в России. «Спартак» приезжает в гости к ЦСКА.



Конечно, в любое другое время здесь было бы ожидание суперматча. Однако сейчас ситуация совсем другая, причём у обеих команд. Соперники переживают не лучшие свои времена. Ждать какого-то интересного матча в их исполнении, думаю, не стоит.



Может быть, яркий футбол они и покажут, исходя из их невысокого уровня сейчас. Но вот качественной игры я точно от них не ожидаю. В таблице они занимают соседние строчки в середине. Ещё и очков у них равное количество – по десять.



Надеюсь, эмоции у «Спартака» появятся хотя бы на такого раздражителя, как ЦСКА. Но во всё это уже с трудом верится. Сколько матчей мы ждали яркой победы от красно-белых? Также очевидно, что команда Витории будет немного уставшей – на днях она потерпела дома поражение от «Легии» в Лиге Европы (0:1).



Сейчас я уже не хочу нагнетать какой-то лирики перед этим противостоянием. В прогнозе на этот матч нужно отталкиваться от нынешнего уровня соперников. Эти команды, по моему мнению, равны на данный момент. Они одинаково не очень хороши сейчас. Поэтому предложу поставить на простой вариант здесь – ничья», — сказал Калиниченко.

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