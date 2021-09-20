ЦСКА — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч 8-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 8-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА – «Спартак».



Ставка: ничья за 3.60.



«Прогноз на матч ЦСКА – «Спартак». Конечно, в прошлые годы этот матч будоражил, а сейчас обе команды играют неважно.



Думаю, что будет ничья, обе забьют и тотал меньше 2.5. У «Спартака» не будет Зобнина, у ЦСКА не будет Фернандеса, ещё и Влашич уехал – это всё-таки атака, поэтому не думаю, что много голов здесь будет забито.



ЦСКА недоукомплектован, а «Спартак» не играет в силу своих игроков. Думаю, что будет ничья», — сказал Ловчев.