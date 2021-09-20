ЦСКА — «Спартак»: прогноз Павла Занозина на игру 8-го тура РПЛ в Москве

Футбольный комментатор и амбассадор БК «Фонбет» Павел Занозин дал прогноз на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА – «Спартак».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.05.



«Конечно, дерби ЦСКА — «Спартак» здорово потускнело в последнее время. Сейчас, если взглянуть на таблицу, — восьмое и девятое места, по десять очков у команд, минус семь по отношению к идущему первым «Зениту». Это всё грустно, но мы постараемся абстрагироваться и просто посмотреть на матч как на отдельно взятое событие.



«Спартак» участвовал на неделе в Еврокубках, и лучше бы, наверное, не играл. Уступил «Легии» 0:1 и в очередной раз показал свои проблемы: в первую очередь, это слабая реализация и, конечно, полная безалаберность в обороне, в том числе молодых игроков — Ломовицкого, Рассказова. Я уже в прошлый раз говорил, вот-вот, наверное, в «Спартаке» произойдут изменения, но начали Лигу Европы с Руем Виторией. Думаю, если будет поражение в дерби, ему этого уже точно не простят.



ЦСКА вроде бы неплохую форму набирает в последнее время, и есть преимущество в виде отдыха на неделе, но всё равно я бы не сказал, что эта команда какую-то феноменальную игру показывает, нет. И те и другие сейчас скорее середняки, месту своему соответствуют.



Думаю, оттолкнуться нужно от той самой слабой реализации в атаке — у ЦСКА она чуть лучше, у «Спартака» совсем хромает. В этом матче вероятен низ, очень будут бояться ошибки и те и другие, поэтому много голов ждать не стоит. Предлагаю не самую любимую свою ставку «тотал меньше 2.5», но буду надеяться, что наконец ЦСКА и «Спартак» в ближайшее время смогут воспрянуть духом и начнут показывать приличный футбол», — сказал Занозин.