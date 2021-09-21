«Норвич» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка Лиги
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Норвич» — «Ливерпуль».
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.
«Думаю, что здесь мы вправе ожидать большого количества мячей. Во-первых, у «Ливерпуля» состав такой, что даже в случае ротации на качестве это не скажется. Считаю, что красные должны проходить дальше.
«Норвич» круто сыграл с «Борнмутом». И вообще у него большое количество верховых матчей — 5 из 6.
Тут можно вспомнить, что и «Ливерпуль» играет верх. Более того, между собой «Норвич» и «Ливерпуль» сыграли в августе 0:3.
Поэтому думаю, что здесь будет весело. Ставлю на ТБ 3.5», — сказал Казанский.
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