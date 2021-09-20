«Норвич» — «Ливерпуль». Прогноз: резервисты Юргена Клоппа выбьют Норманна из Кубка Лиги

21 сентября состоится матч 3-го раунда Кубка лиги Англии «Норвич» — «Ливерпуль». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Норвича» оценён экспертами в 5.50. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Норвич» — «Ливерпуль» 21 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Норвич» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. А поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз матча Кубка лиги Англии «Норвич» — «Ливерпуль» (21.09.2021)

Казалось бы, о каком британском футболе может идти речь посреди сентябрьской недели? Однако на туманном Альбионе, пока в еврокубках затишье, успеют провести третий раунд Кубка английской лиги. Выступление в турнире начинают в том числе и представители английской Премьер-лиги, так что скучно не будет.

Пары определяются путём слепого жребия, поэтому нередко уже на этом этапе турнира могут встретиться два представителя элитного английского дивизиона. Так случилось и на этот раз. Нас ожидают сразу четыре поединка клубов из АПЛ. В одном из них встретятся «Норвич» и «Ливерпуль».

Соперники уже успели сыграть друг с другом в нынешнем сезоне. Случилось это в матче первого тура чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа не испытали никаких проблем, одержав уверенную победу на выезде со счётом 3:0. Хозяева, конечно, старались отвечать атакой на атаку, но огромная разница в классе сказалась.

В целом пока мерсисайдцы движутся более чем уверенно. В шести официальных матчах одержали пять побед и скатали одну ничью. Конкретно в АПЛ: четыре победы и те самые 1:1 с «Челси» за пять туров. Если не брать в расчёт два гола от «Милана» (3:2) в Лиге чемпионов, то разница забитых и пропущенных впечатляет — 12:1.

У «Норвича» после возвращения в АПЛ снова всё откровенно плохо. Пять поражений в пяти турах, всего два забитых мяча при 14 пропущенных и закономерное последнее место в турнирной таблице. В минувшую субботу подопечные Даниэля Фарке дома проиграли «Уотфорду» со счётом 1:3. С такими результатами задержаться в элите будет трудно.

А тут ещё и соперник в Кубке лиги сразу попался мощный. Единственная отрада перед предстоящем матчем с «Ливерпулем» для «канареек» — оптимальный состав. Тренерский штаб наверняка сможет придумать, как заменить Кристоф Циммермана и Сэмюэля Байрама. Плюс уже проявил себя новичок клуба, прекрасно знакомый любителям российского футбола.

«Норвич» до закрытия трансферного окна успел подписать полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. В прошлом туре АПЛ норвежец вышел в старте против «Уотфорда» и на 35-й минуте отдал голевую передачу на Теэму Пукки. Финн сравнял счёт. Правда, этого не хватило, чтобы заработать очки. Соперник в итоге выиграл со счётом 3:1.

А вот красные, кажется, снова начинают страдать из-за травм. Совершенно неожиданно столкнулись с настоящей эпидемией. Вслед за травмой Роберто Фирмино, повреждения различной серьёзности получили Харви Эллиот, Тьяго Алькантара и Трент Александер-Арнольд. Впрочем, скорее всего, Юрген Клопп и так перетасует состав. Ведь график плотный.

Хотя футболистов уровня Дивока Ориги, Алекса Окслейда-Чемберлена, Наби Кейта и Такуми Минамино должно с запасом хватать для победы над кризисным «Норвичем». Даниэль Фарке любит играть сам и даёт играть другим, а забивать много мерсисайдцы любят и умеют. Мы бы проверили победу гостей форой (-1) за коэффициент 2.01.

Прогноз и ставки на матч Кубка Лиги «Норвич» — «Ливерпуль» 21 сентября 2021 года

Несмотря на то что многие британские клубы не слишком жалуют Кубок лиги, в финале турнира раз за разом встречаются топовые коллективы. Трофей есть трофей, поэтому ранние вылеты больших клубов здесь случаются, но скорее точечно. Тем более когда встречаются соперники настолько разного уровня. Юрген Клопп вполне способен уверенно проходить кризисный «Норвич» даже полуторным составом.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.01.